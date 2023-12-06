Ulaş Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na: Dhmi'de Görevde Yükselme Sınavı Açmadan Yapılan Atamaların Tek Bir Açıklaması Vardır.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, DHMİ’deki kurum içi sınavsız atamaları ve bitmemiş havalimanlarına yapılan müdür atamalarını TBMM gündemine taşıdı. Karasu, "Milyonlarca üniversite mezunu genç işsizimiz var. Her üç mezun gençten biri işsiz. KPSS ile atama bekleyen on binlerce gencimiz var. Buna rağmen DHMİ’de görevde yükselme sınavı açmadan yapılan atamaların tek bir açıklaması vardır. O da torpildir. Yıllarca kurumda çalışmış, sınav bekleyen kişilerin haklarına girmek en büyük günahtır" dedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, DHMİ'deki kurum içi sınavsız atamaları ve bitmemiş havalimanlarına yapılan müdür atamalarını TBMM gündemine taşıdı. Karasu, "Milyonlarca üniversite mezunu genç işsizimiz var. Her üç mezun gençten biri işsiz. KPSS ile atama bekleyen on binlerce gencimiz var. Buna rağmen DHMİ'de görevde yükselme sınavı açmadan yapılan atamaların tek bir açıklaması vardır. O da torpildir. Yıllarca kurumda çalışmış, sınav bekleyen kişilerin haklarına girmek en büyük günahtır" dedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki (DHMİ) sınavsız yapılan atamaları TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karasu, önergesiyle ilgili yaptığı açıklamada 21 yıldır AKP iktidarında bürokraside yozlaşma yaşandığını söyledi. DHMİ'de kadrolaşma için Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ndeki boşluğun istismar edildiğini belirten Karasu, "Bu yönetmeliğe göre başmüdür yardımcısı, daire başkan yardımcısı, havalimanı müdürü ve müdür yardımcılığı pozisyonu, yükselme sınava tabi olmayıp idarenin takdirine bırakıldığı için 'torpilli yandaşlar' bu yöntemi kullanarak ilk önce havalimanlarına müdür yardımcısı daha sonra sanki alt bir makama getirilmişler gibi sınav ve yeterlilikle gelinebilecek şef, teknik şef ve şube müdürü görevlerine atanıyor. Bunun adı hülledir ve bu durum, Sayıştay'ın önceki yıllardaki raporları ve mahkeme kararlarıyla da sabittir" dedi.

"YILLARCA KURUMDA ÇALIŞMIŞ, SINAV BEKLEYEN KİŞİLERİN HAKLARINA GİRMEK EN BÜYÜK GÜNAHTIR"

Sadece Sayıştay ve mahkemelerin değil, Kamu Etik Kurulu'nun da DHMİ'nin bu kayırmacılığına yönelik tespitler yaptığını vurgulayan Karasu, şunları söyledi:

"Takdir yetkisinin amacı dışında kullanılması ile bazı çalışanların sınavla gelebilecekleri görevlere yasal zorunluluklar aşılarak getirilmesine ve bu suretle kayırmacılığa yol açmaktadır.

Milyonlarca üniversite mezunu genç işsizimiz var. Her üç mezun gençten biri işsiz. KPSS ile atama bekleyen on binlerce gencimiz var. Buna rağmen DHMİ'de görevde yükselme sınavı açmadan yapılan atamaların tek bir açıklaması vardır. O da torpildir. Yıllarca kurumda çalışmış, sınav bekleyen kişilerin haklarına girmek en büyük günahtır."

AÇILMAYAN HAVAALINLARINA MÜDÜR ATANIYOR

İktidarların gelip geçici olduğunu ancak kurumların kalıcı olduğunu belirten Karasu, DHMİ'nin adını kayırmacılık tarihine altın harflerle yazdıracak bir başka yönteminin ise henüz açılmamış havalimanlarına müdür olarak gönderilmesi olduğunu belirtti. Karasu, "Örneğin, Şef Hakan Çöl, 2020 yılında Isparta-Burdur Havalimanı'na müdür olarak atanmış, bir gün sonra İşletme Şube Müdürü yapılmış, mahkemenin kararı iptal etmesinin ardından göreve iade edilmek yerine henüz açılmamış Yozgat Havalimanı'na Müdür olarak atanmıştır. Yine Hasan Hakan Karakuş, şefken Trabzon Havalimanı'nda başmüdür yardımcısı olarak atanmış, birkaç gün sonra da şube müdürü yapılmıştır. Mahkeme atamayı iptal edince Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'na müdür olmuştur" dedi.

Karasu, önergesinde yanıtlaması istemiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"-Kurumda müdür ve müdür yardımcılıkları için görevde yükselme sınavı en son ne zaman yapılmıştır?

-Yükselme sınavı olmaksızın atanan kişilerin atama yeterlilikleri nelerdir? Bu kişilerin kişisel ve siyasi bağlantıları nedeniyle bu kadrolara geçirildiği iddiaları doğru mudur?

-Son iki yılda bu görevlere bu yöntemle atanan kişi ya da kişilerin isimleri ve mevcut görevleri nelerdir?

-Kadrosu Şube Müdürü, Başmüdür ve Şef olan kişilere aktif görev verilmediği bunun yerine görevlerin memurlar tarafından vekaleten yürütüldüğü iddiası doğru mudur? Kurumda vekaleten görev yapan kaç kişi vardır ve bu kişiler hangi görevlerde bulunmaktadır?

-Bakan olarak, hukuksuzluğu tespit eden mahkeme kararlara yaptırımsız kalmanızın sebebi nedir? Mahkeme kararları neden esasa yönelik uygulanmamaktadır?

-DHMİ Genel Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğünde kadrosu Başmüdür olan Mehmet KAYA isimli kişinin il dışında yaşadığı ve görev yerine hiç gelmediği doğrumu dur?

-Açılmamış havalimanlarına müdür atanması konusunda Hukuk Müşavirliği'nin görüşü nedir? Bu konuda, henüz fiziki binası açılmamış başka kamu kurumlarına yapılan atama veya atamalar var mıdır? Var ise bunlar hangileridir?

-DHMİ'de sıkça dile getirilen ve işe gelmeden maaş alan bankamatik memurları olduğu iddiası doğru mudur? Bu kişilerin, günlük yoklamalarda işe gelmiş gibi gösterildikleri doğru mudur? Bu konuda, son bir yıl içinde kurumda herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise içeriği ve sonuçları nelerdir?

-İşe gelmeden maaş alan kişi ya da kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal eden şikayet var mıdır?

-Kurumda, görevde yükselme ile unvan değişikliği sınavlarında sözlü mülakatların kaldırılmamasının gerekçesi nedir?

-Henüz açılmamış olan Yozgat Havalimanı ve Gümüşhane–Bayburt Havalimanı'na hülle iptal kararlarını etkisizleştirmek amacıyla, daha önceki atamada adı geçen kişilerin atamalarının hukuki gerekçesi nedir? Henüz açılmamış havalimanlarında müdür olarak atanan kişiler hangi görevleri yapmaktadır?"