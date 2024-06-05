Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu
Ulaş ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu. Okul müdürü Ali Işıkver, öğrencilerin lise eğitimini başarıyla tamamladığını belirtti. Mezuniyet töreninde öğrencilere plaket takdim edildi ve kep atıldı. Törene ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.
Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu.
Okul Müdürü Ali Işıkver, spor salonunda düzenlenen törende, öğrencilerin eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından olan lise eğitimini başarıyla tamamladığını söyledi.
Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilerle ilgili hazırlanan video izlendi.
Okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere plaket takdim edilen törende okul birincisi tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı.
Bayrak devir teslim töreninin ardından mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler kep attı.
Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.