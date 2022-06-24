Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
 - Güncelleme:
Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü kıyısında belediye tarafından yaptırılan sosyal tesis hizmet vermeye başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü kıyısında belediye tarafından yaptırılan sosyal tesis hizmet vermeye başladı.

Ulaş Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün kıyısında ziyaretçilerin yararlanması için başlattığı sosyal tesis çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, yerli ve göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün kıyısına yaptıkları tesiste misafirlerin daha rahat edeceğini belirterek, "Tesisimizden, balık tutmak ve piknik yapmak için göle gelen hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz yararlanacak. Ziyaretçiler, nezih bir ortamda makul fiyatlarla soğuk ve sıcak içeceklerini yudumlayıp çeşitli yiyecekleri tadarak yorgunluklarını atacak." dedi.

İlbey, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title