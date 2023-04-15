Ulaş Belediye Başkanı İlbey, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkıyla iftarda buluştu.

İlbey, Hatipler Cami Konferans Salonu'nda gerçekleşen iftar programında ilçe halkıyla orucunu açtı.

Ramazanın kardeşlik birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten İlbey, şunları kaydetti:

"Sofraları paylaşmak aslında gönülleri, sevgileri, duyguları paylaşmaktır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Programa MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP Sivas milletvekili adayı İlker İpek, MHP İl Başkanı Hakan Uygun, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.