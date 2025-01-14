ULAQ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kömürcü, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Müzik Geçidi" fotoğrafını tercih eden Kömürcü, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor İmtihan" karesini, "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kömürcü, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi" karesine oy verdi.

"Fevkalade bir seçki"

Yılın Kareleri seçiminde özel kategorideki Özgür Suriye başlığı altındaki fotoğrafların, Suriye'deki özgürlük ve değişim hareketini yansıttığını belirten Kömürcü, Almanya'da yaşayan Suriyelilerin toplanarak yaptığı kutlamayı anlatan fotoğrafın, umuda giden yolda yeni Suriye'nin şeklini simgelediğini söyledi.

AA'yı ve tüm çalışanlarını tebrik eden Kömürcü, Yılın Kareleri oylamasına katılmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Kömürcü, haber, fotoğraf ve görüntü konusunda çok seçkin bir yerde olan AA'nın çalışmalarını çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "AA, her zamanki gibi dünyanın her köşesinden çok seçkin kareleri, haber değeri taşıyan, belgesel nitelikteki fotoğraflarıyla fevkalade bir seçki hazırlamış." dedi.

Haber kategorisindeki "Çanakkale'deki Zaman Kırılması" fotoğrafının, Türk savunma sanayisinin, geldiği noktayı gözlemleyen gazileri ifade ettiğini söyleyen Kömürcü, "Bu fotoğraf, çok şey anlatan karelerden birisi olarak özetlenebilir." diye konuştu.

Kömürcü, Spor kategorisinde tercih ettiği "Gol Sevinci" fotoğrafının, Türk Milli Takımı'nın elde ettiği başarıyı ve buradaki tabloyu özetlediğini belirterek, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde de çevre felaketlerinin anlatıldığı birçok fotoğrafın yer aldığını kaydetti.

Bu kategorideki "Zor İmtihan" fotoğrafında, fare ile tilkinin mücadelesinin güzel bir seçki olduğuna dikkati çeken Kömürcü, Günlük Hayat kategorisinde oy verdiği "Müzik Geçidi" fotoğrafının da Ankara'yı anlattığını sözlerine ekledi.