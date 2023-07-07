Ulan Batur'da Sel Felaketi: 700'den Fazla Altyapı Tesisi Zarar Gördü

ULAN BATUR, 7 Temmuz (Xinhua) -- Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un Belediye Başkanı Dolgorsuren Sumiyabazar kentteki 700'den fazla altyapı tesisinin sellerden zarar gördüğünü açıkladı.

Sumiyabazar, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "Şu anda Ulan Batur'un altı merkez ilçesinin 18 noktasında tehlikeli durum söz konusu. Kentte yağmurun yol açtığı seller yüzünden yol, köprü, baraj ve enerji nakil hatları gibi en az 702 altyapı tesisi hasar aldı" dedi.

Kentte ayrıca, konut olarak kullanılan 100'den fazla binanın bodrum veya birinci katları, yüzlerce geleneksel çadır ve araç sular altında kaldı.

Belediye Başkanı, Ulan Batur'daki bazı yolların belirsiz bir süre kapatılması için emir yayımladı.

Kentte Pazar akşamından itibaren başlayan yağış sonucu, Selbe ve Tula nehirleri gibi kentin içindeki ve çevresindeki büyük nehirlerin su seviyeleri uyarı seviyelerini aştı.

Moğolistan'ın 3,4 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapan başkentte, hafta sonuna kadar daha fazla yağmur yağması bekleniyor.