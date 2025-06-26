ULAK SD-WAN, NATO Tatbikatında Başarıyla Test Edildi

Milli ağ teknolojisi SD-WAN'ın yeni versiyonu, NATO tatbikatında üstün performansıyla dikkati çekti.

NATO Müttefik Komutanlığı Dönüşümü liderliğinde Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki Ortak Kuvvet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen CWIX25 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) tatbikatı sona erdi. 40'tan fazla müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, 2700'den fazla katılımcı, 600'den fazla yeteneği 5 operasyonel alanda test etti.

CWIX25, NATO'nun Çok Alanlı Harekat (Multi-Domain Operations) vizyonuna hizmet eden ileri düzey dijital birlikte çalışabilirlik standartlarının test edildiği, dünyanın en geniş kapsamlı teknoloji entegrasyon tatbikatı olarak öne çıktı. Tatbikat süresince ulusal laboratuvarları birbirine bağlayan Birleşik Federasyon Savaş Laboratuvarı Ağı aracılığıyla bilgi paylaşımı sağlandı ve yeni nesil teknolojiler, sahaya inmeden önce yoğun test süreçlerinden geçirildi.

Bu kapsamda, Türkiye'yi temsilen katılım sağlayan ULAK Haberleşme AŞ, geliştirdiği milli SD-WAN çözümünün yeni versiyonunu başarıyla test ederek önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Tatbikat boyunca operasyonel gereksinimlerle uyumlu biçimde test edilen ürün, hem güvenlik hem birlikte çalışabilirlik açısından değerlendirildiği 93 testi başarıyla tamamladı.

Milli teknolojilerin küresel ölçekteki bu platformlarda yer alması, Türkiye'nin savunma ve haberleşme alanındaki stratejik kabiliyetlerini gözler önüne seriyor.

ULAK SD-WAN, klasik geniş alan ağlarının (WAN) ötesine geçerek ağ yönetimini yazılım tabanlı ve merkezi bir yaklaşımla ele alıyor. Bu sayede kurumlar, çoklu şube bağlantılarını daha güvenli, esnek ve verimli biçimde yönetebiliyor. Dinamik trafik yönlendirme, gerçek zamanlı uygulama önceliklendirme, merkezi politika kontrolü ve uçtan uca şifreleme gibi özellikleriyle SD-WAN, siber güvenliğin ve ağ performansının en üst düzeye çıkarılmasını sağlıyor.

Özellikle çok şubeli ve dağıtık yapıya sahip kurumlar için stratejik bir çözüm sunan ULAK SD-WAN, halihazırda Türkiye genelinde 1400'ü aşkın noktada aktif olarak kullanılıyor. CWIX25 tatbikatında gösterdiği başarılı performans ise ürünün uluslararası pazarda da rekabetçi ve güvenilir bir alternatif olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Hayata geçirilen iş birlikleri ve entegrasyonlar, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin global güvenlik mimarisine katkısını artırıyor.

ULAK Haberleşme, CWIX25'te elde ettiği başarıyla, NATO görevlerine yönelik güvenli, esnek ve yüksek performanslı haberleşme çözümleri sunabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Tatbikata katılan ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CWIX25 kapsamında gerçekleştirilen testlerde, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz SD-WAN çözümümüzün uluslararası güvenlik ve birlikte çalışabilirlik standartlarına uygunluğu bir kez daha teyit edilmiştir. Bu başarı, ülkemizin haberleşme teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğini ve stratejik ürün geliştirme kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. ULAK Haberleşme olarak öncelikli hedefimiz; Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirecek milli ağ çözümleri geliştirmek ve bu çözümleri, uluslararası güvenlik mimarisine entegre ederek küresel ölçekte değer üretmektir."