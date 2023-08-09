Muğla'nın Ula ilçesinde, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanırken, ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

MUĞLA Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanırken, ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.