Ula'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı - Haberler

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Ula'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Ula'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

Ula ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Ula ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.

Karabörtlen Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçi ve yavrusunun 4 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Marmaris ekibi bölgeye gitti.

Ekip üyeleri, iki saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.

Güvenli alana ulaştırılan keçi, sahibine teslim edildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Arama Kurtarma, Marmaris, Ula, Güncel, Haberler

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