Ula'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Ula ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Ula ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.
Karabörtlen Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçi ve yavrusunun 4 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Marmaris ekibi bölgeye gitti.
Ekip üyeleri, iki saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.
Güvenli alana ulaştırılan keçi, sahibine teslim edildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel