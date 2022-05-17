Ula'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Ula'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Ula'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ula ilçesinde girdiği evden ziynet eşyaları çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ULA, MUĞLA (AA) - Ula ilçesinde girdiği evden ziynet eşyaları çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akyaka Mahallesi'nde yaşayan N.Ç, jandarmaya evinden 3 çeyrek altın, tam altın, 2 bilezik, beştaş yüzük ve tektaş yüzüğün çalındığı şikayetinde bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyerek ekipler, hırsızlık olayını N.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının ikametinde yapılan aramada çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma, Ula, Güncel, Haberler

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