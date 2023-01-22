UKRAYNALILARDAN BURUK 'BÖLÜNMEZLİK GÜNÜ' KUTLAMASI

ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, 22 Ocak Ukrayna Birlik ve Bölünmezlik Günü kapsamında bir araya gelerek saygı duruşunda bulunup, milli marşlarını okudu. Adana-Ukrayna Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, Ukrayna, bağımsızlık için savaşsa da Rusya, Ukrayna'yı bölmeye çalışmaktadır dedi.

Kentte yaşayan Ukraynalılar, Adana Ukrayna Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla, Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. 22 Ocak Ukrayna Birlik ve Bölünmezlik Günü'nü kutlamak için parkta toplanan Ukraynalılar, ülkelerinin bayrağını açarak diz çöküp, saygı duruşunda bulundu. Ukraynalılar daha sonra milli marşlarını okudu.

Grup adına basın açıklaması yapan Adana-Ukrayna Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, Ukrayna'nın bölünmez bir bütün olduğunu söyleyerek, 'Her yıl 22 Ocak'ta Ukrayna Birlik ve Bölünmezlik Günü kutlanır. Ne yazık ki Ukrayna tekrar bağımsızlık savaşı vermektedir. Donetsk, Luhansk ve Kırım bölgeleri işgal edilmiştir. Ukrayna, bağımsızlık için savaşsa da Rusya, Ukrayna'yı bölmeye çalışmaktadır' dedi. (DHA)