Ukraynalılar, yeniden ele geçirilen kasabalarına geri dönüyor
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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerinin Harkiv bölgesinde bulunan Balakliya'dan çekilmesinin ardından kent sakinleri, evlerine yeniden dönmeye başladı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerinin Harkiv bölgesinde bulunan Balakliya'dan çekilmesinin ardından kent sakinleri, evlerine yeniden dönmeye başladı. Evine dönenlerden tarım işletmesi sahibi kadın, ekibiyle birlikte arızalı araçları tamir ederek cephe hattında savaşan Ukrayna askerlerine destek olmaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Julia Frances - Güncel