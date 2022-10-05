Ukraynalılar, yeniden ele geçirilen kasabalarına geri dönüyor Güncel Haberler Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerinin Harkiv bölgesinde bulunan Balakliya'dan çekilmesinin ardından kent sakinleri, evlerine yeniden dönmeye başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerinin Harkiv bölgesinde bulunan Balakliya'dan çekilmesinin ardından kent sakinleri, evlerine yeniden dönmeye başladı. Evine dönenlerden tarım işletmesi sahibi kadın, ekibiyle birlikte arızalı araçları tamir ederek cephe hattında savaşan Ukrayna askerlerine destek olmaya çalışıyor. Güncel Kaynak: AA / Julia Frances Ukrayna Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukraynalılar, yeniden ele geçirilen kasabalarına geri dönüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.