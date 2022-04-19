Son dakika... Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı - Haberler

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Son dakika... Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... - Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

- Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

KİEV - Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor. Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Bazı kişilerin ise Kovalchuk'un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asker, Rusya, Yerel, Güncel, Haberler

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