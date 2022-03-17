Ukraynalılar, Rus saldırısında ölen askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalılar, Rus saldırısında ölen askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna halkı, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Ukrayna halkı, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları her geçen güç artarak devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeye sürdürüyor. Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girerek, askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Ukraynalılar, Rus saldırısında ölen askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Ukraynalılar, Rus saldırısında ölen askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Ukraynalılar, Rus saldırısında ölen askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title