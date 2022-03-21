"Ukraynalılar Oligarkların Malikanelerine Yerleştirilsin"
DailyMotion.com - Güncel
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İngiltere İskan Bakanı Michael Gove'un, "Yaptırım listesindeki Rus oligarklarına ait mülklere Ukraynalı mültecilerin yerleştirilmesi için" çalıştıklarını söylemesi, ülkedeki evlerin ve malikanelerin geleceğini tartışmaya açtı.
İngiltere İskan Bakanı Michael Gove'un, "Yaptırım listesindeki Rus oligarklarına ait mülklere Ukraynalı mültecilerin yerleştirilmesi için" çalıştıklarını söylemesi, ülkedeki evlerin ve malikanelerin geleceğini tartışmaya açtı
DailyMotion.com / Güncel