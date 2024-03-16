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Ukraynalılar Mariupol'deki Bombalı Saldırıyı Protesto Etti

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Beyoğlu'nda toplanan Ukrayna vatandaşları, Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatro binasına yönelik yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıl dönümünde protesto gösterisi düzenledi.

Beyoğlu'nda toplanan Ukrayna vatandaşları, Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatro binasına yönelik yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıl dönümünde protesto gösterisi düzenledi.

Odakule meydanında bir araya gelen Ukraynalılar, savaşta öldürülen çocuk ve asker fotoğraflarının yer aldığı pankartlar açtı. Ayrıca Mariupol'de bombalanan tiyatro binasının bombalanmadan önceki halini gösteren bir fotoğraf da sergilendi.

Grup adına konuşan Ukrayna Kültür Derneği üyesi Aliya Usenova, Rusya'nın, Ukrayna'da savaş suçu işlediğini öne sürdü.

Rus uçağının hedef aldığı tiyatro binasına binden fazla kişinin sığındığını anlatan Usenova, "O binanın önünde 'çocuklar' diye yazılıyordu. Özellikle Rusça olarak yazılıyordu. Buna rağmen o binaya bomba attılar, o insanlardan birçoğu öldü. Çocuklar dahil olmak üzere. Geri kalanların cesetleri çıkartılamadı oradan." dedi.

Usenova, Rusya'nın işgal ve saldırılarına son vermesi gerektiğini de belirterek, "Şunu unutmasınlar ki biz her zaman özgür bir halkız. Özgür bir halk olarak da kalacağız. Bunun için inanın ki çok ağır bir bedel ödüyoruz. Topraklarımıza gelen Rusya, teröristtir. Bunu söyleyeceğiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın Mariupol kentinin Levoberejniy ilçesinde sığınak olarak kullanılan 12 numaralı tiyatro sanat okulunun Rusya ordusu tarafından 16 Mart 2022 de bombalanması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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