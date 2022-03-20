Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı - Haberler

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Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın işgali altındaki Herson kentinde yaşayan Ukraynalılar, Rus askeri aracının geçişini engelleyerek, Rus askerlerine geri adım attırdı.

Rusya'nın işgali altındaki Herson kentinde yaşayan Ukraynalılar, Rus askeri aracının geçişini engelleyerek, Rus askerlerine geri adım attırdı.

Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna'nın Herson kentinde siviller sokağa çıkarak Rus ordusunu protesto etti. Herson halkı, ellerinde Ukrayna bayraklarıyla sık sık Rusya karşıtı slogan atarken, bir grup sivil ise, Rus askeri aracının önüne geçerek aracın geçişini engelledi. Sivillerin geri adım atmaması üzerine askeri araç geri geri giderek, protestoların olduğu noktadan uzaklaştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı

Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı

Ukraynalılar, Herson'da Rus askerlerine geri adım attırdı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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