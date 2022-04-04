Ukraynalılar Evcil Hayvanlarını Geride Bırakmıyor - Haberler

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Ukraynalılar Evcil Hayvanlarını Geride Bırakmıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukraynalı aileler Polonya sınırını geçerken yanlarında evlerinde besledikleri hayvanları da alıyor.

Ukraynalı aileler Polonya sınırını geçerken yanlarında evlerinde besledikleri hayvanları da alıyor. Bu da yolculuklarını daha zorlu hale getiriyor. Ama onların da ailenin üyesi olduğunu ve geride bırakılmalarının seçenek olmadığını belirtiyorlar.

DailyMotion.com / Güncel

Polonya, Güncel, Haberler

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