Ukraynalılar Evcil Hayvanlarını Geride Bırakmıyor
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Ukraynalı aileler Polonya sınırını geçerken yanlarında evlerinde besledikleri hayvanları da alıyor.
Ukraynalı aileler Polonya sınırını geçerken yanlarında evlerinde besledikleri hayvanları da alıyor. Bu da yolculuklarını daha zorlu hale getiriyor. Ama onların da ailenin üyesi olduğunu ve geride bırakılmalarının seçenek olmadığını belirtiyorlar.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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