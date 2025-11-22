Ukraynalı Yönetmen Chernov: Ukrayna İçin Adalet Olmasını Diliyorum

Haber : Melis YILDIRIM

2025–2026 Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında Ukrayna'nın resmi Oscar adayı olarak seçilen ve Ukraynalı askerlerin Rusya'nın işgalindeki Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut'daki Andriivka köyünü almak için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Andriivka'ya 2000 Metre" belgesel filminin yönetmeni Mstyslav Chernov, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Film, Ukraynalı askerlerin köyü geri almak için topçu ve hava saldırıları altında, yoğun biçimde tahkim edilmiş yaklaşık iki kilometrelik bir orman hattını aşma mücadelesini takip ediyor. Film, orijinal çekimleri, Ukrayna ordusuna ait gövde kamerası kayıtlarını ve çatışma sonrasında gelen yüzleşme anlarını bir araya getiriyor.

"D ünyanın Ukrayna'nın o toprakları verip vermemesi gerektiğini tartıştığı toprakların hikayesi bu"

Filmin bugün Goethe Enstitüsü'nde yapılacak Türkiye özel gösterimi için Ankara'da bulunan Chernov, filmin Üçüncü Saldırı Tugayı ve bu tugayın Andriivka köyünü özgürleştirme mücadelesini konu edindiğini belirtti. Chernov, "Bunu yapmak için iki kilometrelik bir ormanı geçmek zorundalar; bu orman iki mayın tarlası arasına sıkışmış durumda ve her şey o küçücük ormanın içinde yaşanıyor. Her şey o alanda yaşandığı için, Ukrayna ordusunun o toprak için ödedikleri bedeli görebiliyoruz. Şu anda tüm dünyanın Ukrayna'nın o toprakları verip vermemesi gerektiğini tartıştığı o toprakların hikayesi bu. Bence zamanlaması oldukça doğru bir film, çünkü o toprağın Ukrayna halkı için ne anlama geldiğini, hangi karar verilirse verilsin, hatırlamanın önemine işaret ediyor. Toprakla bağımızın tam olarak ne olduğunu ve bizim için ne ifade ettiğini hatırlamak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Chernov, bu filmin en önemli yanının bir savaş film olduğunu dile getirdi. Bunun bir çatışma filmi olduğunu söyleyen Chernov, "En ilgi çekici yanı insanlar. Bir siperin içinde, orada oturup eski bir polisin bizimle konuştuğu bir an var. Bir başka siperde ise genç bir öğrenciyle konuşuyoruz. Bir diğeri kamyon şoförü, bir diğeri depo işçisi. ve o anlar, sigara sardığımız, eşlerden bahsettiğimiz o anlar, en önemli olanlar. Çünkü kahramanlardan birinin söylediği gibi, 'Savaş her şeye yeniden başlamak için bir şanstır'. Ama bence savaş, ne kadar korkunç olursa olsun, gerçekten neyin önemli olduğunu anlamak için de bir andır" dedi.

" Bana, d ünya çatışmalara doğru kayıyormuş gibi geliyor"

Kendisinin, önemli olanın aile olduğunu, toplulukla kurulan bağ ve yaşanılan toprakla kurulan bağ olduğunu keşfettiğini kaydeden Chernov, "Bana, dünya çatışmalara doğru kayıyormuş gibi geliyor ve umarım öyle değildir. Umarım üçüncü dünya savaşına doğru gitmiyoruzdur. Ama insanlar arasındaki kopukluğun bu kadar arttığı böyle zor bir zamanda, gerçekten önemli olanı hatırlamak hayati" diye konuştu.

"G azetecilik becerilerimi sinemaya aktarmak, anlatıyı dürüst tutmamı sağlıyor"

Aynı zamanda bir savaş muhabiri olan Chernov, bu projede gazetecilik becerilerini nasıl kullandığının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bence belgesel sinemacılığı, gazetecilik, yazarlık ve araştırmacılık birbiriyle bağlantılı; sadece farklı birer form. Ama bu film Associated Press ve PBS Frontline tarafından üretildi; bunlar yalnızca film yapan kuruluşlar değil, aynı zamanda gazetecilik yapan medya kuruluşları. Bu da bir bütünlük sağlıyor. Bir tarafsızlık var. Dolayısıyla gazetecilik becerilerimi sinemaya aktarmak, anlatıyı dürüst tutmamı, filmde yaptığım haberlerin doğru ve tarafsız olmasını sağlıyor."

" U muyorum ki Ukrayna, Ukrayna ormanlarının yaptığı gibi yeniden yeşerir"

Hem bir gazeteci hem de bir Ukraynalı olarak Ukrayna için umudunun ne olduğu sorusu üzerine Chernov, şu yanıtı verdi:

"Filmde bir an var, bir kahraman şöyle diyor: 'Savaş her şeye yeniden başlamak için bir şanstır'. Orman yok olsa bile, ki ormanın içinden yürürken bombalarla yok edildiğini görüyoruz, ama o diyor ki, 'Ormanlar, tarlalar, hepsi yeniden yeşerir'. Tüm savaşlar er ya da geç biter. Önemli olan insanların hayatı. Ukrayna bir ulus olarak sadece topraktan ibaret değil, insanlar da var.

Umuyorum ki Ukrayna, Ukrayna ormanlarının yaptığı gibi yeniden yeşerir. Sadece hayatta kalmaz, aynı zamanda gelişir. Ancak bunun olabilmesi için Ukrayna halkının adil davranıldığını, adalet olduğunu hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi, eşlerinizi kaybederken, her gün bombalanırken, toprağınızı kaybederken ve savaşın adaletsiz bir şekilde sona erdiğini hissederken hayatınıza devam etmek çok zor. Ukrayna için adalet olmasını diliyorum."

"Bir barış filmi yapmayı çok isterim"

Yakın zamanda yeni bir film ya da belgesel projesinin olup olmadığı sorusu üzerine Chernov, "Benim hayalim savaşın sonuyla ilgili bir film yapmak. Ne kadar yapmam gerekiyorsa o kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu Ukraynalılar için en önemli şey. Barıştan daha önemli bir şey yok. Ukraynalılar için önemli olan şeyler hakkında filmler yapmak istiyorum. Bir barış filmi yapmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

"Tü m siyasi katmanların ötesine bakabilirseniz, neyin adil olduğunu biliriz"

Son olarak Chernov, bir film yapımcısı olarak yapmaya çalıştığının, siyasi ve jeopolitik çıkarların ötesine geçerek, insanlara odaklanmak, insanların ruhlarına, değerlerine bakmak olduğunu ve Ukraynalıları manşetlerde değil, oldukları gibi görmek olduğunu kaydetti. Chernov, "Onlara kendi evlerinde saldırıyorlar ve onlar kendilerini savunuyor. Hepsi bu. Bunu anlamak kolay. Bunun ötesinde ek bir siyasi bağlam yok. Bu çok insani ve çok basit bir mesele: İnsanlar evlerini savunuyor."