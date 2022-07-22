Ukraynalı yetkili Sybiha, Türkiye'nin tahıl koridorunda oynadığı rolü takdir ettiğini söyledi - Haberler

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Ukraynalı yetkili Sybiha, Türkiye'nin tahıl koridorunda oynadığı rolü takdir ettiğini söyledi

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Ukraynalı yetkili Sybiha, Türkiye'nin tahıl koridorunda oynadığı rolü takdir ettiğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) "tahıl meselesinin" çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) "tahıl meselesinin" çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini belirtti.

Sybiha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değinerek, Ukrayna limanlarındaki engelin kaldırılmasına yönelik girişimin onaylandığını ifade etti.

Bu anlaşmanın tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacağına işaret eden Sybiha, "Küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım. 'Tahıl meselesinin' çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Birleşmiş Milletler İstanbul Ukrayna Türkiye Güncel Haberler

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