Ukraynalı yetimler, savaşın izlerini Antalya'da silmeye çalışıyor

ANTALYA (AA) - Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı Ukraynalı yetim çocuklar, savaşın izlerini Antalya'da silmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi devam ediyor. Ukrayna'dan gelen çocukların büyük bir bölümü Antalya'daki otellere yerleştiriliyor.

Yetimhanelerdeki refakatçi personelle gelen çocuklara hem Ukraynalı hem de Türk hayırseverler tarafından çeşitli destekler sağlanıyor.

Muratpaşa ilçesinde Ukraynalı şair-ressam Taras Hrıhorovıç Şevçenko'nun anıtının yer aldığı Ukrayna Kültür Parkı'nda da eğlenen çocuklar, gün boyunca yaptıkları çeşitli sosyal aktivitelerle savaşın izlerini unutmaya çalışıyor.

" Türkiye'ye müteşekkiriz"

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, AA muhabirine, Emine Erdoğan ve Olena Zelenska'nın girişimleri ile savaş bölgesindeki yetimhanelerde kalan çocuklara Türkiye'nin kapılarını açtığını söyledi.

İlk kafilenin 27 Mart'ta Antalya'ya geldiğini dile getiren Rustamov, şu ana kadar 5 grup halinde 600'den fazla çocuğun Türkiye'ye geldiğini ve 4 grubun Antalya'da olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her zaman Ukrayna'ya dost bir ülke olduğunu ve yetim çocuklara da sahip çıkarak dostluğunu bir kez daha gösterdiğini anlatan Rustamov, "Herkes biliyor Türkiye ne kadar misafirperver, ne kadar yardımsever bir ülke. Türkiye, sadece tatil için gelenleri değil, zor günlerde de kapılarını dostları için açık tutuyor. Çocuklarımız için hem Ukraynalı hem Türk yardımseverler insani yardımda bulunuyor." diye konuştu.

Çocukların savaştan olumsuz etkilendiklerini ancak Antalya'da sıcak bir iklim ve sıcak davranan insanlarla karşılaştıklarını belirten Rustamov, çok hızlı bir adaptasyon süreci yaşandığını ve çocukların burada çok mutlu olduklarını kaydetti.

Yetimlerin eğitimlerine de ara verilmediğini, refakat eden öğretmenleri tarafından eğitim almaya devam ettiklerini söyleyen Rustamov, "Savaş henüz bitmedi, bittikten sonra ülkeye dönmek istiyorlar. Çocuklar da bizler de gelişmeleri takip ediyoruz, zaferimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç grup daha Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye müteşekkiriz, yetim çocuklarımızı kabul ettiği ve ne kadar samimi dost olduğunu gösterdiği için." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı çocuklar Türkiye'den memnun

Ukraynalı çocuklardan 13 yaşındaki Mark, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını söyledi.

Antalya'da güzel bir otelde kaldıklarını anlatan Mark, "Hafta içi sabah kalıyoruz, spor yapıyoruz, okulumuzdan geri kalmamak için ders çalışıyoruz. Öğleden sonra gezmeye çıkıyoruz, denize gidiyoruz. Burası güzel ancak bir an önce ülkeme dönmek istiyorum." dedi.

Çocuklardan 13 yaşındaki Artem de Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını, hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Savaşın bir an önce bitmesini isteyen Artem, Taras Şevçenko'nun "Vasiyet" adlı şiirinden "Ben öldüğümde, gömün beni yüksek kurganda bozkırların ortasında aziz vatanımda. Uçsuz bucaksız yaylalar, hem Dnipro, hem kayalıklar görünsün, duyulsun gürleyen dalgalar. Ukrayna'dan alıp götürürken mavi denizlere düşman kanını... Uzaklaşırım yaylalar ve dağları bırakırım ve yükselirim o an tanrı katına, dua etmeye..." mısralarını okudu.