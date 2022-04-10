Ukraynalı yetimler, savaşın izlerini Antalya'da silmeye çalışıyor

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi devam ediyor. Ukrayna'dan gelen çocukların büyük bir bölümü Antalya'daki otellere yerleştiriliyor.

Yetimhanelerdeki refakatçi personelle gelen çocuklara hem Ukraynalı hem de Türk hayırseverler tarafından çeşitli destekler sağlanıyor.

Kimi hayatı boyunca yaşandığı trajediyi unutamayacak ama az da olsa yaşadıklarını unutturmak yine savaşı başlatanlara iş düşüyor.