Ukraynalı sanatçılardan hava sahasının kapatılması için konser - Haberler

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Ukraynalı sanatçılardan hava sahasının kapatılması için konser

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukraynalı sanatçılar, Lviv'deki kent meydanında hava sahasının kapatılması için konser verdi.

Ukraynalı sanatçılar, Lviv'deki kent meydanında hava sahasının kapatılması için konser verdi.

Ukraynalı sanatçılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 21'inci gününde Ukrayna hava sahasının kapatılması için konser düzenledi. Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentindeki meydanda düzenlenen ve yaklaşık 1 saat süren konseri çok sayıda kişi takip etti. Gözyaşlarını tutamayan seyirciler, Ukrayna'da milyonların tek yürek olduğunu ve cephede savaşan Ukrayna askerlerinin yanında olduklarını vurguladı.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)

Ukraynalı sanatçılardan hava sahasının kapatılması için konser

Ukraynalı sanatçılardan hava sahasının kapatılması için konser

Ukraynalı sanatçılardan hava sahasının kapatılması için konser

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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