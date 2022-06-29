Ukraynalı protestocular Rusya'ya karşı NATO'dan yardım istedi - Haberler

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Ukraynalı protestocular Rusya'ya karşı NATO'dan yardım istedi

AA - Ahmet Abbas - Güncel
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NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti.

NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti. Göstericiler, ittifakı Ukrayna'yı daha fazla silahla desteklemeye ve işgal altındaki toprakları Rusya'dan kurtarmaya çağırdı. "Ukrayna'nın cesareti, NATO'nun silahları var", "Birleşerek Avrupa'yı savunacağız" yazılı pankart taşıyan Ukraynalı grup, terörizmle suçladıkları Rusya aleyhine sloganlar attı.

AA / Ahmet Abbas - Güncel

İspanya Madrid Rusya Güncel Haberler

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