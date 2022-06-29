Ukraynalı protestocular Rusya'ya karşı NATO'dan yardım istedi NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti. Göstericiler, ittifakı Ukrayna'yı daha fazla silahla desteklemeye ve işgal altındaki toprakları Rusya'dan kurtarmaya çağırdı. "Ukrayna'nın cesareti, NATO'nun silahları var", "Birleşerek Avrupa'yı savunacağız" yazılı pankart taşıyan Ukraynalı grup, terörizmle suçladıkları Rusya aleyhine sloganlar attı. AA / Ahmet Abbas - Güncel İspanya Madrid Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukraynalı protestocular Rusya'ya karşı NATO'dan yardım istedi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.