Ukraynalı piyanist Fedorova ile eşi, İstanbul'da konser verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı piyanist Fedorova ile eşi, İstanbul'da konser verecek

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalı piyanist Fedorova ile eşi, İstanbul'da konser verecek

Ukraynalı sanatçı Anna Fedorova ile ABD'li eşi, kontrbasçı Nicholas Schwartz'dan oluşan Oyster Duo, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

İSTANBUL (AA) - Ukraynalı sanatçı Anna Fedorova ile ABD'li eşi, kontrbasçı Nicholas Schwartz'dan oluşan Oyster Duo, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müzik otoritelerince, dünyanın en iyi 10 kadın piyanistinden biri olarak gösterilen Fedorova ve eşi, 15 Mayıs'ta Avusturya Kültür Ofisi'nde "Ukrayna'ya Barış" konseri verecek.

Konser, Avusturya Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, ACF & Kam Management organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Oyster Duoi, 16 Mayıs'ta ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde "Virtüözlerin Müziği" programında sahne alacak.

İkili, konserde "Stolen Pearls" adlı albümlerinden seçtikleri eserleri, kontrbas ve piyano eşliğinde yorumlayacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Konser, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title