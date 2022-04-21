UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ

İSTANBUL'a kamp için gelen ve Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkelerine dönemeyen Ukraynalı paralimpik sporcular, Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde kalmaya başladı. Yaklaşık bir aydır Kasımpaşa Spor Kulübü'nün misafiri olan sporcuların hocası Irına Pavyelveya, 'Buradaki sporcuların hepsinin aileleri Ukrayna'da. Dolayısıyla herkes ailesini çok özledi. Benim 6 yaşında bir kızım var. Onun yanına geri dönmek istiyorum" dedi.

Ukrayna'nın milli paralimpik sporcuları, 17 Şubat'ta kamp için İstanbul'a geldi. 1 Mart'ta ülkelerine geri dönmeyi planlayan sporcular, Rusya 24 Şubat'ta ülkelerine yönelik saldırı başlatınca İstanbul'da kalan sporcular ülkelerine dönemedi. 1 Mart'tan 17 Mart'a kadar Silivri'de Türk bir sporcuya ait evde kalan Ukraynalı sporcular, 17 Mart'ta Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Beyoğlu'ndaki tesislerine geçti. O tarihten beri Kasımpaşa tesislerinde kalan sporcular, haftada 4 gün havuza girerek antrenmanlarını sürdürüyor. İhtiyaçlarının bir kısmı da Kasımpaşa Spor Kulübü tarafından karşılanan sporcular, ülkelerine dönmek ve ailelerine kavuşmak istiyor.

'6 YAŞINDAKİ KIZIM UKRAYNA'DA KALDI"

Sporcuların antrenörlerinden biri olan Irına Pavyelveya, yaşadıkları süreci anlattı. Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını ancak 6 yaşındaki kızı dahil aileleri fertlerinin hepsi Ukrayna'da olduğu için geri dönmek istediklerini dile getiren Pavyelveya, '17 Şubat'ta kamp için geldik. 1 Mart'ta geri dönmemiz gerekiyordu ama 24 Şubat'ta savaş başladığı için geri dönemedik o yüzden burada kaldık. Ayın 1'ine kadar otel rezervasyonunuz vardı fakat 1 Mart'ta otelden ayrıldık. Bir süre Silivri'de bir sporcuya ait evde kaldık. Daha sonra Mart'ın 17'sinde Kasımpaşa tesislerine geldik. 17 Mart'tan beri burada Kasımpaşa Spor Kulübü'nün tesislerinde kalıyoruz. Kasımpaşa'da yurtta kalıyoruz. Sporcularımın haftada 4 kere havuza girmelerine izin veriliyor. Günde 3 öğün yemek veriyorlar. Geceleri veya onun dışındaki zamanlarda bir ihtiyacımız olduğu zaman kendimiz karşılıyoruz. Türkiye'de olduğumuz için memnunuz mutluyuz ancak kendi ülkemizi çok özledik. Eğer turist olarak gelseydik çok daha mutlu olurduk ancak şu an biz burada mahsur kaldık. Buradaki sporcuların hepsinin aileleri Ukrayna'da. Dolayısıyla herkes ailesini çok özledi. Benim 6 yaşında bir kızım var. O da Ukrayna'da büyükannesiyle kaldı. Buradaki sporcuların hepsinin aileleri Ukrayna'da. Dolayısıyla herkes ailesini çok özledi. Benim 6 yaşında bir kızım var. Onun yanına geri dönmek istiyorum. Biz burada misafir olarak çok iyi ağırlanıyoruz. Yine de kendi evimize, kendi ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

'SPORCUM DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR"

Sporcularından Kirill Garashchenko'nun 2020 yılında yapılan Paralimpik Olimpiyatları'nda bronz ve gümüş madalya kazandığını, şimdilerde ise Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Pavyelveya, 'Biz İstanbul'u seviyoruz sık sık İstanbul'a da geliyorduk spor içinde geliyorduk tekrar İstanbul'a gelmek istiyoruz zorunluluk olarak değil kendi isteğimizle gelmek istiyoruz spor müsabakaları için yine Türkiye gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel