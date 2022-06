Ukraynalı özel harekatçıların elleri 24 saat tetikte

Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv bölgesinde konuşlandırılan Ukraynalı özel harekat ekipleri, çatışmalara girmediği günlerde sürekli savaş eğitimi alıyor.

AA ekibi, Harkiv bölgesinde bir noktada düzenlenen özel hareket taburunun taktik savaş eğitimini görüntüledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bölgelerden Harkiv'de görev yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı özel harekat taburunun askerleri, eğitimlerle savaşa hazırlanıyor.

Özelikle hava saldırılarının düzenlendiği ve topçu sistemlerinin kullanıldığı cephe hattının çeşitli noktalarında askeri operasyonları yürüten özel harekatçılar, aynı zamanda çeşitli savaş eğitiminden geçiyor.

Özel harekat taburundaki bölüğün "Gor" kod adlı komutanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taburdaki askerlerin sürekli savaş faaliyetlerine katıldığını ifade etti.

Cephedeki operasyonlara katılan grupların sık sık değiştiği için çatışmalarda olmayan askerlere savaş eğitimi verildiğini aktaran bölük komutanı, "Hiç kimse boş durmuyor. Birileri özel operasyona giderken, diğer askerler eğitimden geçiyor. Özel harekat taburunun askerleri haftada 6 gün eğitimden geçiyor." dedi.

"Savaşa her an hazır olunması için her türlü eğitimi veriyoruz"

Bölük komutanı, eğitim alan grupların yeniden cepheye geçtiği, operasyonlardan dönen askerlerin de tekrar eğitime devam ettiğine dikkati çekerek, "Biz taktik, sağlık, silah kullanma, keskin nişancılık ve savaşa her an hazır olunması için gereken her türlü eğitimi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Benzer özel harekat taburlarının ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunduğunu belirten bölük komutanı, "Bizim taburumuzda sadece yerel vatandaşlar bulunuyor." dedi.