Ukraynalı öğrenciler Sarıyer sahilinde çöp topladı

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'de eğitim gören bir grup Ukraynalı öğrenci, Sarıyer Gümüşdere sahilinde çöp topladı.

Türkiye'de eğitim gören Ukraynalı öğrenciler, Atlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği'nin ev sahipliğinde Gümüşdere sahilinde temizlik yaptı. Ukraynalı öğrenciler sahilden yaklaşık 70 torba çöp topladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel