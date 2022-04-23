Ukraynalı öğrenciler Sarıyer sahilinde çöp topladı - Haberler

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Ukraynalı öğrenciler Sarıyer sahilinde çöp topladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukraynalı öğrenciler Sarıyer sahilinde çöp topladı

TÜRKİYE'de eğitim gören bir grup Ukraynalı öğrenci, Sarıyer Gümüşdere sahilinde çöp topladı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'de eğitim gören bir grup Ukraynalı öğrenci, Sarıyer Gümüşdere sahilinde çöp topladı.

Türkiye'de eğitim gören Ukraynalı öğrenciler, Atlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği'nin ev sahipliğinde Gümüşdere sahilinde temizlik yaptı. Ukraynalı öğrenciler sahilden yaklaşık 70 torba çöp topladı.

Tek hedeflerinin İstanbul plajlarını temizlemek olduğunu dile getiren öğrencilerden Karina Alieva, "Türkiye'nin ülkemize desteğini unutmak mümkün değil. Her anlamda yanımızda olan cennet ülkenin, doğa güzelliklerini koruyarak minnet borcumuzu bir nebzede olsa ödemek istiyoruz. Bize ev sahipliği yapan Atlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan'a teşekkürler ediyorum" dedi. Grup üyeleri, her hafta aynı bir sahilde temizlik yapmayı amaçladığını belirtti.

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşdere, Sarıyer, Türkiye, Güncel, Haberler

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