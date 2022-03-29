Ukraynalı müzakereci Podolyak: "(İstanbul'da) Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir"
AA - Güncel
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Ukraynalı müzakereci Podolyak: "(İstanbul'da) Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir"
İSTANBUL (AA) - Ukraynalı müzakereci Podolyak: "( İstanbul'da) Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir"
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
AA / Güncel