Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi."
AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi.
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi."
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ruslan Rehimov - Güncel