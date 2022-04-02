Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi." - Haberler

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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi."

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia:

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi."

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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