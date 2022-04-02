Ukraynalı müzakereci Arakhamia: "Zelenskiy ve Putin görüşmesi ya Ankara'da ya da İstanbul'da olacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı müzakereci Arakhamia: "Zelenskiy ve Putin görüşmesi ya Ankara'da ya da İstanbul'da olacak"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalı müzakereci Arakhamia:

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Zelenskiy ve Putin görüşmesi ya Ankara'da ya da İstanbul'da olacak" dedi.

İSTANBUL (İHA) - Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Zelenskiy ve Putin görüşmesi ya Ankara'da ya da İstanbul'da olacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 38 gündür devam ederken, iki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu sonuçlar gelmeye başladı. Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia, Rusya'nın Ukrayna tarafından İstanbul'daki müzakere toplantısında sunulan tekliflerin Kırım konusu hariç kabul edildiğini belirterek, "Biz İstanbul'daki görüşmede pozisyonumuzu Ukrayna tarafı olarak belirttik. Prensip olarak Rusya resmi olmayan cevabını verdi ve Kırım hariç tekliflerimizi kabul etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba, Rusya'nın cevabını yazılı olarak istedi. Zelenskiy ve Putin görüşmesi de büyük ihtimalle ya İstanbul'da ya da Ankara'da gerçekleşecek. Görüşme için evraklar hazırlandı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Putin, İstanbul, Ankara, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title