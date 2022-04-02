Ukraynalı müzakereci Arakhamia: "Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." - Haberler

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Ukraynalı müzakereci Arakhamia: "Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak."

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukraynalı müzakereci Arakhamia:

Ukraynalı müzakereci Arakhamia: "Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak.

İSTANBUL (AA) - Ukraynalı müzakereci Arakhamia: "Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak."

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Vladimir Putin, İstanbul, Ankara, Güncel, Haberler

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