Ukraynalı mültecilerin çocukları Polonya'da eğitim görmeye başladı - Haberler

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Ukraynalı mültecilerin çocukları Polonya'da eğitim görmeye başladı

AA - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan mültecilerin çocukları Polonya'daki okullarda eğitim görmeye başladı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçan mültecilerin çocukları Polonya'daki okullarda eğitim görmeye başladı. Rzeszow kentindeki 50'si Ukraynalı 361 öğrenciye eğitim veren ilkokulda sınıflar Ukraynalı öğrencilerin Polonya eğitim sistemine entegre olmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenirken yabancı öğrencilere İngilizce ve Lehçe dil eğitimi veriliyor.

Ukraynalı mültecilerin çocukları Polonya'da eğitim görmeye başladı

Ukraynalı mültecilerin çocukları Polonya'da eğitim görmeye başladı

Ukraynalı mültecilerin çocukları Polonya'da eğitim görmeye başladı

AA / Güncel

İngilizce, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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