Ukraynalı liderler, ülkelerinin AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiri imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı liderler, ülkelerinin AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiri imzaladı

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalı liderler, ülkelerinin AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiri imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmigal ve Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, ülkelerinin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmigal ve Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, ülkelerinin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Parlamentoda düzenlenen toplantıda Zelenskiy, Şmigal ve Stefançuk, Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik hedefine ilişkin ortak bildiriye imza attı.

Zelenskiy, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bugün, hükümetin tüm kollarının birliğinin bir işareti ve Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik stratejik hedefine ulaşma kararlılığımızın bir işareti olan ortak bildiriyi imzaladık." dedi.

Bu bildirinin imzalanmasının savaşın beşinci gününde AB'ye üyelik başvurusunun imzalanması gibi büyük önem taşıdığını kaydeden Zelesnkiy, "Adaylığın 115 günündeyiz, üyelik yolumuz yıllar, on yıllar sürmemeli. AB'deki dostlarımızın bizim için tarihi bir karara daha hızlı ve sağlam bir şekilde varmalarını sağlamak için üzerimize düşeni mükemmel bir şekilde yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Ülkeyi AB üyelik müzakerelerinin başlamasına da yoğun ve sorumlu bir şekilde hazırlamaları gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Bu salondaki AB bayrağı hepimizin, devletin tüm birimlerinin görevinin bir simgesidir." diye konuştu.

Zelenskiy, ülkesinin AB üyeliğinin sadece jeopolitik amaç taşımadığını, bunun aynı zamanda her aile ve şirketlere belirli faydalar sağlayacağını vurguladı.

Toplantı sırasında salona AB bayrağı asılırken, toplantıda ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çevrim içi konuşma yaptı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title