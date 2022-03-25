Ukraynalı Gazeteci ve Eski Milletvekili Ülkesi İçin Cephede - Haberler

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Ukraynalı Gazeteci ve Eski Milletvekili Ülkesi İçin Cephede

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'da hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce gönüllü asker, Rusya'nın işgaline karşı savaşa katıldı.

Ukrayna'da hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce gönüllü asker, Rusya'nın işgaline karşı savaşa katıldı. Ukrayna'da bir dönem milletvekilliği yapan gazeteci Tetyana Çornovol da bu gönüllü askerler arasında. İki çocuk annesi olan Çornovol, Ukrayna'da 2013 yılında yaşanan Bağımsızlık Meydanı Protestoları'nda da öncü rol üstlenmişti. Çornovol'un dahil olduğu birlik, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlemeye çalışan Rus tanklarını yok etmekle görevli.

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Asker, Rusya, Güncel, Haberler

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