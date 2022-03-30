Ukraynalı emekli asker tedavi için geldiği Antalya'da hayatını kaybetti - Haberler

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Ukraynalı emekli asker tedavi için geldiği Antalya'da hayatını kaybetti

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Ukraynalı emekli asker tedavi için geldiği Antalya'da hayatını kaybetti

Ukrayna'dan bir süre önce kanser tedavisi için Antalya'ya gelen emekli asker, yaşadığı evde yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Ukrayna'dan bir süre önce kanser tedavisi için Antalya'ya gelen emekli asker, yaşadığı evde yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde ikamet eden Valentyn Dunaiev'in (63) hareketsiz olduğunu fark eden eşi Larysa Dunaiev, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Valentyn Dunaiev'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi morga götürülen Dunaiev'in, Ukrayna uyruklu emekli asker olduğu ve 3 aydır Antalya'da kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

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