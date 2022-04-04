Ukraynalı Doktorların Yoğun Çabası

Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ülkede en az 128 çocuk saldırılarda yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalde 1,000'den fazla sivil can kaybı kaydedildi. Ukraynalı doktorlar, karşılaştıkları tehlikelere rağmen hayat kurtarmak için canla başla çalışıyor

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