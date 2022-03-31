Ukraynalı doktora öğrencisi, vatandaşlarına Türkçe öğretiyor

ANKARA (DHA) - ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde doktora yapan Ukraynalı Svitlana Urum (28), Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkelerini terk ederek, Türkiye'ye sığınan vatandaşlarına Türkçe öğretiyor.

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların bir kısmı, Türkiye'ye sığındı. Kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşlarından bazıları da Ankara'ya yerleşti. Ankara Ukrayna Derneği'nde, savaş mağduru Ukraynalılara Türkçe ve İngilizce dersleri verilmeye başlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde doktora yapan Ukraynalı Svitlana Urum da dernekte gönüllü öğretmenlik yapıyor. Urum, dernekte oluşturulan sınıfta kendi vatandaşlarına Türkçe öğretiyor. Urum, geçen yıl Eylül ayında doktora yapmak için Türkiye'ye geldiğini, ailesi ve arkadaşlarının Kiev'de olduğunu söyledi.