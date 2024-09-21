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Ukraynalı DJ'ler Artbat, İstanbul'da Müzik Severlerle Buluştu

Ukraynalı DJ'ler Artbat, İstanbul'da Müzik Severlerle Buluştu
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Ukraynalı DJ ve müzik prodüksiyon ikilisi Artbat, KüçükÇiftlik Park'ta Türkiye milli takım formalarıyla sahne aldı. Etkinlikte Fred Lenix ve Sezer Uysal da performans sergiledi.

Artur Kryvenko ve Vitaliy Limarenko'dan oluşan Ukraynalı DJ ve müzik prodüksiyon ikilisi Artbat, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.

KüçükÇiftlik Park'ta konser veren ikili, Türkiye milli takım formalarıyla sahne alarak, performanslarını sergiledi.

Epifoni organizasyonu ile gerçekleştirilen konser öncesi, çalışmalarını Türkiye'de sürdüren ses mühendisi, Brezilya asıllı DJ ve prodüktör Fred Lenix sahne aldı.

Etkinliğin açılışını ise Türkiye'nin üretken prodüktörlerinden biri olarak gösterilen Sezer Uysal yaptı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

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