Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı - Haberler

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Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı

AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan ailelerin çocuklarına Polonya'nın Krakow kentinde yerleştirildikleri gençlik merkezinde savaşın stresinden uzaklaşmaları için uzmanlar tarafından oyun terapileri uygulanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan ailelerin çocuklarına Polonya'nın Krakow kentinde yerleştirildikleri gençlik merkezinde savaşın stresinden uzaklaşmaları için uzmanlar tarafından oyun terapileri uygulanıyor.

Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı

Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı

Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı

AA / Güncel

Ukrayna, gençlik, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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