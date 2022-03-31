Ukraynalı çocuklara Polonya'daki gençlik merkezinde terapi programı
AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan ailelerin çocuklarına Polonya'nın Krakow kentinde yerleştirildikleri gençlik merkezinde savaşın stresinden uzaklaşmaları için uzmanlar tarafından oyun terapileri uygulanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından kaçan ailelerin çocuklarına Polonya'nın Krakow kentinde yerleştirildikleri gençlik merkezinde savaşın stresinden uzaklaşmaları için uzmanlar tarafından oyun terapileri uygulanıyor.