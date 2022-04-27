Ukraynalı Çiftçiler Tarlaları Kurşun Geçirmez Yeleklerle Sürüyor

Rusya ile çatışmaların yaşandığı bölgelerde Ukraynalı çiftçiler artık tarlalarını sürerken kurşun geçirmez yelek ve kask giyiyor.

Savaşın başlamasından sonra, Zaporizhzhia bölgesinde çiftçi Yuri'nin çalıştığı tarlaların yanına grad füzeleri düşmeye başlamış.

Şimdi işvereni tarafından sağlanan kurşun geçirmez yelek ve kask ile traktör kullanıyor ve tarlayı sürüyor.

DailyMotion.com / Güncel