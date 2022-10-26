Ukraynalı Bakan: Ukrayna'nın Kışı Geçirebilmesi İçin 4 Milyar Euroya İhtiyacı Var

KİEV, 26 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'nın Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın, Ukrayna'nın Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksiy Çernişov'a atıfta bulunduğu Salı günkü haberine göre, Ukrayna'nın soğuk kış mevsimini atlatabilmesi için 4 milyar euroya (yaklaşık 3,97 milyar ABD dolarına)...

KİEV, 26 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna'nın Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın, Ukrayna'nın Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksiy Çernişov'a atıfta bulunduğu Salı günkü haberine göre, Ukrayna'nın soğuk kış mevsimini atlatabilmesi için 4 milyar euroya (yaklaşık 3,97 milyar ABD dolarına) ihtiyacı bulunuyor.

Çernişov, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna'nın Toparlanması, Yeniden İnşası ve Modernizasyonuna İlişkin Uluslararası Uzmanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Evleri onarmanın yanı sıra sağlık ve enerji kaynaklarını destekleyerek bu kışı atlatabilmemiz için dört milyar euroya ihtiyacımız var" dedi.

Bakan ayrıca, Ukrayna'nın seyyar su ısıtma istasyonları, seyyar su arıtma istasyonları, dizel jeneratörler ve elektrikli ısıtıcılar gibi destek donanımlarından yoksun olduğunu söyledi.

Ukrayna, Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan çatışmalar nedeniyle soğuk kış mevsimi öncesinde enerji krizi ile karşı karşıya bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 30'unun tahrip olduğunu ve bunun ülke genelinde büyük çapta elektrik kesintilerine yol açtığını söylemişti.