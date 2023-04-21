Ukraynalı Bakan Maraş depremi benzetmesi için özür diledi

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya ile çatışmalarda kaydedilen zayiata ilişkin bir soruyu, Türkiye'de depremde ölenlerin sayılarıyla karşılaştırarak yanıtladığı için özür diledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya ile çatışmalarda kaydedilen zayiata ilişkin bir soruyu, Türkiye'de depremde ölenlerin sayılarıyla karşılaştırarak yanıtladığı için özür diledi.Rusya- Ukrayna savaşında ölenlerin sayılarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybedenlerin sayıları ile örnek veren Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov özür diledi.

İspanyol La Razon gazetesiyle mülakatı sırasında sorulan asker zayiatını açıklarken "Size sayı veremem, fakat toplam sayının Türkiye'deki depremde ölenlerin sayısından daha az olduğunu garanti edebilirim" demişti.

Reznikov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İspanyol La Razon gazetesine verdiğim mülakatta sarf ettiğim sözlerden dolayı Ukrayna ve Türkiye'de rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dilerim. Ukraynalılar Türk halkına sempati duymaktadır. Binlerce masum insanı - dostlarımızı ve komşularımızı - toprağa vermenin nasıl bir şey olduğunu anlıyoruz. Türk dostlarımıza Rus işgalinin başlangıcından bu yana gösterdikleri tereddütsüz destek ve Kırım'daki sağlam duruşları nedeniyle müteşekkirim."

İspanyol La Razon gazetesine demeç veren Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "Elbette kayıplarımız var, zira savaştayız. Ancak, bu kayıplar Rus kayıplarından çok daha az. Size sayı veremem, fakat toplam sayının Türkiye'deki depremde ölenlerin sayısından daha az olduğunu garanti edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

DW/TY,BK

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