Ukraynalı baba oğul Ankara'nın Nallıhan ilçesine bisiklet turunda

Ukraynalı baba oğul, bisikletle çıktıkları turda Ankara'nın Nallıhan ilçesine geldi.

Aleksander ile oğlu Garik Kerson, ürettikleri elektrikli bisikletleriyle geldikleri ilçede şarj molası verdi.

Nallıhan Çarşısı'nda esnaftan yardım isteyen turistlere yardımcı olan esnaf, tercüman Zekeriya Sağlam aracılığıyla onlarla sohbet etti.

Aleksander Kerson, yaptığı açıklamada, oğluyla 2 yıldır elektrikli bisikletleriyle ülkeleri gezdiklerini söyledi.

Moldova'dan sonra Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiklerini belirten Kerson, "Türkiye'de çok mutluyuz. Nallıhan'da bisikletlerimizi şarj etmek için mola verdik. Burada insanlar bize her konuda yardımcı oldu, yemek ikram ettiler. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.