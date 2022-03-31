Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü - Haberler

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Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü.

Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 36 gündür sürerken, Ukraynalıların Rus ordusuna yönelik operasyonları da devam ediyor.

Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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