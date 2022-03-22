Ukraynalı Askerler Harkiv'de Cephede

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkiv yakınlarında askerlerin cephede savaştıklarını belirttiği görüntüleri yayınladı. Rusya'nın saldırılarının devam ettiği bölgede hedef olan yerler de drone ile görüntülendi. Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen görüşmelerde henüz somut bir uzlaşma yakalanamadı

DailyMotion.com / Güncel