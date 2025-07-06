Ukraynalı Aileler, Esirlerin Serbest Bırakılması İçin İstanbul'da Protesto Düzenledi

İstanbul'da bir grup Ukraynalı, esirlerin serbest bırakılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Ukrayna Kültür Derneği öncülüğünde Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine, İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar ile Rus güçleri tarafından esir alınan ve kendilerinden uzun süredir haber alınamayan Ukraynalı askerlerin aileleri katıldı.

Ellerinde yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, esirlerin kurtarılması için destek istedi.

Burada açıklama yapan Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, Ukrayna'da savaşın sürdüğünü hatırlatarak, "Her ne kadar bazı anlaşmalara varılmış olsa da bunlar ne yazık ki yeterli değildir. Rusya, esirlerin bulunduğu yerlere uluslararası sağlık örgütlerini sokmuyor. Kayıp olarak listelenen birçok kişi aslında Rus hapishanelerinde tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Esirlerin uluslararası yasalara göre aileleriyle iletişim kurma hakkı olduğunu vurgulayan Usenova, Rusya'nın bu hakkı tanımadığını ve son esir değişimlerinde 3 yıl boyunca kayıp olarak görülen kişilerin iade edildiğini söyledi.

Ukrayna'dan gelen aileleri temsilen konuşan Svitlana Lıashko, Beklenenlerin İzinden Derneği Başkanı olduğunu belirterek, yaklaşık 100 ailenin bir araya gelerek seslerini uluslararası alanda duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Lıashko, eşinin 4 yıldır Rusya tarafından esir tutulan bir denizci olduğunu kaydederek, "Rusya tarafı onu resmen belgelemiyor. Bu nedenle biz esir veya kayıp olan asker yakınlarına danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerini organize etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Lıashko, "Tabii ki biz daha fazla destek istiyoruz." diye konuştu.

Rusya'da esir alındıktan sonra Türkiye'nin de girişimleriyle İstanbul'da yapılan görüşmeler sonucunda serbest bırakılan bazı Ukraynalı askerler de protesto gösterisine katıldı.

Savaş esirlerinin yaşadığı en büyük korkunun "unutulmak" olduğunu vurgulayan Ukraynalı askerler, esirlerin unutulmaması ve seslerinin duyulması için bu eylemlerin önemli olduğunu belirterek, girişimlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.