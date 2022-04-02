Ukrayna: Zelenskiy ve Putin, İstanbul'da veya Ankara'da görüşebilir

İSTANBUL (AA) - Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, barış antlaşması taslağının Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini, Ruslar tarafından da doğrulandığını, liderlerin görüşmesinin İstanbul'da veya Ankara'da olabileceğini bildirdi.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi. İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.