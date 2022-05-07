Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu - Haberler

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Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu Ukrayna ordusuna bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, Yılan Adası'nda konuşlanan Rusya'ya ait hava savunma sistemlerini hedef aldı.

- Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu

KİEV - Ukrayna ordusuna bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, Yılan Adası'nda konuşlanan Rusya'ya ait hava savunma sistemlerini hedef aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası'ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi. Operasyona ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

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