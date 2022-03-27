- " Ukrayna'yı Kurtar" konserinin Almanya ayağı tarihi Brandenburg Kapısı'nda yapıldı

BERLİN - Ukrayna'yı Kurtar-Savaşı Durdur (Save Ukraine-#StopWar) adı altında küresel boyutta düzenlenen ve 20 ülkede yayınlanan konser Almanya'da başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'nda kurulan dev ekrandan izlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci gününde devam ederken, Polonya'nın başkenti Varşovav merkezli "Save Ukraine - #StopWar" ( Ukrayna'yı Kurtar - Savaşı Durdur) adı altında uluslararası yardım konseri düzenlendi. Küresel boyutta düzenlenen konser aralarında Almanya, Çekya, Ukrayna ve Türkiye'nin bulunduğu 20 ülkede canlı olarak yayınlandı. Konserin Almanya ayağı başkent Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'nda kurulan dev ekrandan izlendi. Dünya çapında müzisyenlerin bir araya geldiği konserin amacının, Ukraynalıların hayatta kalması ve savaşı kazanmasına yardımcı olmak için dünya çapında milyonlarca insana ulaşmak olduğu duyuruldu.

Söz konusu konser maratonuna, dünyanın dört bir yanından müzisyenler, sanatçılar, kamu aktivistleri, kanaat önderleri, aktörler, sanatçılar, sporcular ve gönüllüler katılırken, konserde ABD'li rock grubu Imagine Dragons, İngiliz rock grupları Placebo ve Nothing but Thieves, İngiliz müzisyenler Fatboy Slim ve Craig David gibi isimlerin yanı sıra Ruslana ve Alyona Alyona gibi Ukraynalı sanatçılar yer aldı.

Rusya ve Putin protestolar edildi

Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede, topluluğa hitap eden konuşmacılar, savaş nedeniyle Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken, etkinliği çoğu gençlerden oluşan yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Katılımcıların ellerinde, "Rusya'yla Kanlı Ticareti Durdurun", "Katil Putin", "Hava Sahasını Hemen Kapatın" ve "Avrupa Uyuma" yazan pankartlar taşıdığı görüldü. Bazı eylemciler ise sembolik olarak kucaklarında kanlı bebek kundakları taşıdı.

Ukrayna'daki savaş mağdurları için bağış toplandı

İki saatlik konser maratonuna paralel olarak, Ukrayna'daki savaş mağdurları için bağış toplandı. Bağışlardan elde edilecek gelir Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı'na gönderilecek ve Ukraynalı mülteciler için konaklama, yiyecek, giyecek ve ilaç tedarikini finanse etmek için kullanılacak.